Il Dreame R20, un aspirapolvere di ultima generazione, si distingue per il suo design innovativo e la sua vasta gamma di accessori. Questo modello, pur mantenendo l’estetica del T30, introduce un display posteriore che rappresenta un significativo passo avanti in termini di funzionalità e comodità. Abbiamo avuto la fortuna di testarlo scoprendo pregi e difetti dello stesso per oltre 2 settimane.

Il display offre un’interfaccia intuitiva che permette di monitorare il tipo di sporco aspirato, suddiviso in tre categorie: leggero, medio e intenso. Inoltre, consente di regolare la modalità di aspirazione tra automatica e massima, e di bloccare l’aspirazione. Quest’ultima funzione è particolarmente utile, poiché permette di continuare ad aspirare senza la necessità di tenere premuto il grilletto sul manico.

Nonostante queste nuove funzionalità, l’ergonomia del Dreame R20 è rimasta invariata rispetto al modello precedente. I materiali di costruzione sono di alta qualità, anche se un inserto in silicone sul manico avrebbe potuto migliorare ulteriormente il comfort dell’impugnatura. Un altro aspetto degno di nota è la batteria estraibile, che può essere facilmente sostituita grazie a un pulsante dedicato.

Scheda tecnica e specifiche

Tipo di superfici : Adatto per tutti i tipi di pavimento.

: Adatto per tutti i tipi di pavimento. Alimentazione : Funziona a batteria.

: Funziona a batteria. Tensione : 25V.

: 25V. Potenza : 190 AW.

: 190 AW. Peso : 1,65 Kg.

: 1,65 Kg. Dimensioni : 86 x 34 x 15 cm.

: 86 x 34 x 15 cm. Motore : Motore digitale che raggiunge fino a 150.000 giri al minuto.

: Motore digitale che raggiunge fino a 150.000 giri al minuto. Durata della batteria : Fino a 90 minuti di pulizia ininterrotta in modalità Eco.

: Fino a 90 minuti di pulizia ininterrotta in modalità Eco. Rilevamento dello sporco : Sì, dotato di tecnologia di rilevamento dello sporco.

: Sì, dotato di tecnologia di rilevamento dello sporco. Illuminazione : Dotato di luci LED per illuminare le aree poco illuminate.

: Dotato di luci LED per illuminare le aree poco illuminate. Filtrazione : Filtro HEPA che elimina il 99,95% delle microparticelle.

: Filtro HEPA che elimina il 99,95% delle microparticelle. Spazzole : Include una spazzola per tutti i pavimenti e una spazzola con rullo morbido.

: Include una spazzola per tutti i pavimenti e una spazzola con rullo morbido. Accessori : Beccuccio allungabile, beccuccio multisuperfici, spazzola per tappezzeria, tubo di estensione in fibra di carbonio, docking station, caricatore.

: Beccuccio allungabile, beccuccio multisuperfici, spazzola per tappezzeria, tubo di estensione in fibra di carbonio, docking station, caricatore. Cordless : Sì.

: Sì. Caratteristiche speciali : Pulizia senza macchie, leggero, senza sacco.

: Pulizia senza macchie, leggero, senza sacco. Componenti inclusi : Kit di accessori, dock di ricarica.

: Kit di accessori, dock di ricarica. Design: Leggero e silenzioso grazie al materiale in fibra di carbonio. Facile da riporre per un’organizzazione senza problemi.

Confezione e Caratteristiche

Il Dreame R20 si distingue per la sua incredibile maneggevolezza e leggerezza, che lo rendono un aspirapolvere cordless di riferimento in termini di facilità d’uso. Questa caratteristica è dovuta in gran parte alla struttura in fibra di carbonio e alla spazzola motorizzata dotata di uno snodo estremamente funzionale.

Nella confezione oltre al corpo principale dell’aspirapolvere, con la sua batteria rimovibile già installata, troverete un tubo di prolunga in fibra di carbonio, una spazzola motorizzata multi superficie, una spazzola motorizzata morbida, una mini spazzola motorizzata per materassi e cuscini, due bocchette per angoli e mobili e una prolunga flessibile. Inoltre, la confezione include un caricabatterie e un supporto da parete per ricaricare l’aspirapolvere e conservare i suoi accessori, garantendo così un facile accesso a tutto ciò di cui avete bisogno.

La spazzola morbida, sebbene priva di ruote, offre una trazione notevole grazie alla sua rotazione, rendendola estremamente leggera e maneggevole per l’uso quotidiano. Il suo snodo funzionale consente di raggiungere facilmente ogni angolo con un minimo movimento del polso.

L’assenza di ruote permette di pulire sotto qualsiasi mobile, anche i più bassi, senza dover compiere movimenti acrobatici. Unico neo, l’assenza di una luce frontale che avrebbe facilitato la visione della polvere. Tuttavia, Dreame ha concentrato i suoi sforzi sulla spazzola principale, dotata di una serie di pettini interni che impediscono l’ingarbugliamento di capelli lunghi o peli di animali, rendendola una spazzola veramente universale.

La mini spazzola motorizzata è ideale per la pulizia di divani e cuscini, oltre che per mantenere i materassi puliti, migliorando così la qualità del sonno. La prolunga flessibile è un altro accessorio molto apprezzato, in quanto consente di raggiungere i punti più difficili dietro ai mobili, negli angoli in alto e in tutti quei posti dove non è facile arrivare.

Gli ultimi due accessori, entrambi dotati di una spazzola morbida, sono molto pratici per evitare di graffiare superfici delicate o di rovinare i muri quando si rimuovono le ragnatele.

Il vero punto di forza del Dreame R20 risiede nella sua spazzola multi superficie. Questa spazzola, con il suo design a V, riduce al minimo i grovigli di sporco, grazie anche ai pettini posizionati nella parte posteriore. È inoltre dotata della tecnologia Dirt Detect, che permette all’aspirapolvere di regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata sul pavimento. Questa funzionalità ottimizza l’uso dell’energia e massimizza l’autonomia dell’apparecchio.

Ciò che mi ha particolarmente colpito è la luce frontale blu, che riesce a rivelare lo sporco che altrimenti sarebbe invisibile. Grazie alla perfetta angolazione e al colore della luce, lo sporco diventa ben visibile: polvere, capelli, briciole sembrano quasi brillare di luce propria, pronti per essere raccolti dall’aspirapolvere che lascia solo pulizia al suo passaggio. Anche un pavimento che sembra pulito alla luce del giorno o della sera, sembrerà sporco sotto questa luce. La potenza elevata dell’aspirapolvere assicura che tutto venga raccolto in un solo passaggio, anche le briciole più grandi.

Ho trovato particolarmente utile la possibilità di aprire una fessura frontale, spostando una levetta posizionata sopra la spazzola. Questo permette di aspirare anche pezzi di pane, carta o altro sporco che normalmente non passerebbe sotto la spazzola e che verrebbe trascinato sul pavimento. Questi detriti vengono aspirati e convogliati nel capiente raccoglitore, dove l’aria viene adeguatamente filtrata.

Unico inconveniente è l’impossibilità di rimuovere il filtro in uscita, una delle poche limitazioni di questo aspirapolvere. Il contenitore della polvere, invece, può essere completamente rimosso, così come il filtro centrale e quello superiore, facilitando così la pulizia.

Il nostro Test

Il Dreame R20 non presenta connettività Wi-Fi, display avanzati o la necessità di scaricare un’applicazione. Basta caricare la batteria e l’aspirapolvere è pronto per l’uso.

La modalità automatica è senza dubbio la più apprezzata. Funziona sia con la spazzola multi superficie che con la spazzola morbida, permettendo un equilibrio perfetto tra consumo energetico ed efficienza di pulizia. Il Dreame R20 adatta la potenza di aspirazione e la velocità della spazzola in base allo sporco rilevato. La spazzola multi superficie è dotata di due piccoli LED blu con un angolo di 138° come abbiamo detto in precedenza, che illuminano tutta la parte anteriore e permettono di individuare facilmente polvere e detriti in ogni angolo della casa.

La spazzola morbida è ideale per superfici delicate e pavimenti duri. La sua velocità di rotazione non solo cattura lo sporco, ma sembra quasi lucidare marmo, piastrelle e parquet. L’ugello estensibile con estremità flessibile è molto utile per raggiungere i punti più difficili, così come la spazzola per tappezzeria e l’ugello per piccole superfici, particolarmente adatto per la pulizia di scrivanie e tastiere. Un accessorio aggiuntivo permette di creare un angolo tra il motore e le spazzole, facilitando la pulizia di ripiani alti o superfici sotto sanitari sospesi, divani e letti.

L’aspirapolvere non ha nulla da invidiare ad altri aspirapolvere più costosi, e l’insieme di accessori offerti è di ottima qualità. Non ci sono problemi nemmeno con peli e capelli, grazie agli inserti anti-groviglio presenti in entrambe le spazzole. Il sistema di aggancio e sgancio degli accessori è solido e robusto, garantendo un’ottima manovrabilità in tutte le direzioni mentre quello di rilevamento dello sporco funziona bene e si adatta rapidamente, regolando la velocità di rotazione e la potenza di aspirazione. La spazzola multi superficie è dotata di un interruttore che, quando attivato, permette una pulizia più profonda grazie a una maggiore aderenza sulle superfici.

Anche detriti più grandi, come sassolini, chicchi di riso o cereali, vengono aspirati efficacemente, e l’aspirapolvere fa un ottimo lavoro nel catturare qualsiasi tipo di sporco asciutto senza disperderlo, a differenza di alcune alternative più economiche.

Nell’uso quotidiano in un appartamento di circa 130 metri quadrati, l’autonomia risulta leggermente inferiore ai 90 minuti dichiarati, ma è comunque sufficiente sia per pulizie puntuali che per pulizie più estese. Con la modalità automatica, l’autonomia supera tranquillamente i 40 minuti, mentre con la modalità massima la durata è di circa 15 minuti.

Conclusioni

Il Dreame R20 ha lasciato un’impressione molto positiva nel corso delle settimane, convincendomi a mettere da parte il mio vecchio Folletto. Ho accolto con entusiasmo questa soluzione pratica e funzionale. L’aspirapolvere ha un prezzo di listino di soli 399 euro, molto meno rispetto ai modelli di punta di marchi più noti, ma superiore in ogni aspetto. Lo si può acquistare attraverso la pagina ufficiale di Amazon Italia.

Dreame R20 Aspirapolvere senza fili, Aspirazione Potente 190AW, Autonomia 90min, Individuazione Sporco, Schermo LED, Luci LED Blu, Anti-Groviglio, Pulizia Casa, Peli di Animali Domestici, Tappeti Pulizia migliorata con l'illuminazione della testina: La testina dell'R20 è dotata di LED blu che illuminano le aree poco illuminate e garantiscono una pulizia accurata anche nei punti più difficili da raggiungere

Caratteristiche intelligenti e uniche: Prova l'innovazione dell'R20 con la sua potente aspirazione da 190AW, il riconoscimento intelligente della polvere e le testine e gli accessori intercambiabili, per una pulizia efficace e versatile di ogni superficie

Prestazioni di lunga durata: Pulisce ininterrottamente fino a 90 minuti grazie alla potente batteria, alla minispazzola motorizzata specializzata e al design leggero dell'R20, perfetto per rimuovere i peli di animali domestici dai mobili e affrontare la polvere in ogni angolo della casa

Pulizia versatile: Pulizia accurata grazie all'ampio strumento combinato, alla bocchetta pieghevole, all'adattatore flessibile e alla mini-spazzola motorizzata, che consentono di pulire diverse superfici e di raggiungere senza fatica gli spazi più ristretti

Leggero e silenzioso: il materiale leggero in fibra di carbonio riduce il peso e il rumore, garantendo un'esperienza di pulizia comoda e confortevole. Inoltre, è facile da riporre per un'organizzazione senza problemi