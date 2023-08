Quanti di voi hanno sentito parlare di come una bella dormita possa essere salutare non solo per ricaricare le energie del nostro corpo ma anche per aiutare il nostro metabolismo a funzionare in maniera più efficiente?

Ebbene sappiate che non si tratta di un mito, ma è tutto vero. Una buona e sana dormita può davvero aiutarvi a rimettervi in forma e a diminuire di peso.

Siamo abituati a pensare che per dimagrire c’è bisogno di fatica, sacrificio e determinazione. Il che è assolutamente tutto vero. Ogni buon risultato per essere raggiunto ha bisogno di tutto il nostro impegno ed energia. Tuttavia, vi sono alcune cose che possono essere un aiuto considerevole per raggiungere lo scopo. E che non necessitano di alcun impegno in particolare. Basta semplicemente stendersi, chiudere gli occhi e fare una bella dormita.

Ma com’è possibile che dormire ci aiuti a perdere peso?

La risposta ci viene fornita dallo studio di alcuni scienziati.

Dormi e perdi peso. Non è un sogno ma un qualcosa di reale

Alcuni scienziati hanno riscontrato che una mancanza di sonno può incidere in maniera negativa sul nostro appetito. Ovvero farci provare più fame. Ma per quale ragione avviene questo?

Ebbene la comune sensazione di fame, il classico rumore di “brontolio dello stomaco”, oltre ad indicarci di dover mettere qualcosa sotto i denti, risulta essere una sensazione controllata direttamente da due neurotrasmettitori. Stiamo parlando della grelina e della leptina. La prima produce il senso di fame, la seconda quello della sazietà. Ed i livelli di una o dell’ altra variano durante il giorno.

Ma cosa c’entra tutto questo con il sonno?

In poche parole, è stato osservato che una mancanza di sonno, influenza la regolamentazione di questi due neurotrasmettitori. Ovvero, su un campione di alcune persone è stato riscontrato che, coloro che avevano dormito solo 4 ore nell’arco di un giorno, presentavano un aumento di grelina e una riduzione della leptina. Viceversa avveniva per coloro che avevano dormito per ben 10 ore.

Dunque, dormire poco e male contribuisce ad aumentare il senso di fame e a diminuire quello di sazietà.

Inoltre, chi dorme poco è, di conseguenza, anche meno energico e attivo. Ciò spinge a consumare, nel corso della giornata, cibi più calorici e ricchi di carboidrati, al fine di compensare la mancanza di energia.

Quindi per una sana e corretta dieta, assicuratevi di inserire nei vostri programmi alimentari anche una bella dormita. Non potrà farvi che bene