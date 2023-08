La stagione calcistica di Serie A sta ufficialmente per ricominciare, a brevissimo le squadre torneranno a calcare i campi da gioco (la prima giornata è prevista per il 19 Agosto), proprio per questo motivo DAZN ha deciso di lanciare la propria campagna promozionale, comunicando i prezzi ufficiali per il 2023/2024.

Le tipologie di abbonamento disponibili sono sostanzialmente due: Standard, che permette la visione da due dispositivi in contemporanea connessi alla stessa rete WiFi, e Plus, la più costosa chiaramente, poichè i due dispositivi possono essere collegati a reti differenti tra loro (ad esempio uno in casa ed uno sotto rete mobile). L’utente che sceglie di pagare mensilmente, mantenendo la possibilità di disdire il tutto 30 giorni prima, paga 40,99 e 55,99 euro al mese, allo stesso tempo esistono però due soluzioni per risparmiare.

DAZN, ecco quali sono i nuovi prezzi per la Serie A

Per riuscire a ridurre almeno in parte la spesa da sostenere, l’unica strada da intraprendere consiste nel sottostare al vincolo annuale, ovvero si ha l’impossibilità di abbandonare DAZN entro 12 mesi dall’inizio dell’abbonamento. Anche in questo modo si aprono due strade: da una parte il pagamento mensile (rispettivamente 30,99 e 45,99 euro), oppure il pagamento annuale anticipato.

In quest’ultimo caso l’utente deve versare il contributo comprensivo dei 12 mesi sin da subito, in un’unica soluzione, pagando rispettivamente 299 e 449 euro, godendo così di un risparmio notevole sull’ammontare mensile che si sarebbe a tutti gli effetti versato. L’unico aspetto negativo riguarda proprio la necessità di pagare tutto subito, ora spetta a voi la scelta finale.