Canone RAI addio finalmente, italiani contentissimi

Pagare le tasse è un dovere dei cittadini per usufruire dei servizi di cui godono grazie allo Stato. Allo stesso tempo ci sono alcune imposte che però proprio non vanno giù alla popolazione italiana, come ad esempio il canone Rai. Questa è la classica dimostrazione di come possa una tassa essere inopportuna, anche perché l’Italia è l’unico paese a pagarla. Basti pensare che in Spagna non si paga ormai da diversi anni.

Molti cittadini che però non sanno di poter evitare di pagare questo canone, continuano a farlo inconsapevolmente. Alcune categorie di persone infatti possono ricevere l’esenzione totale, ovviamente rispettando alcuni requisiti. Questi non sono certamente sintomo di benessere, ed è per questo che il Governo accorre in loro aiuto.

Canone Rai: ecco quali sono le persone che possono evitare di pagare l’odiatissima tassa

Informarsi riguardo a queste situazioni può essere utile magari per un parente o per un amico, così da evitargli una piccola spesa annuale.

Per evitare di pagare il canone Rai bisogna aver compiuto 75 anni di età e soprattutto avere un reddito annuo che non superi gli 8000 €. Questo ovviamente comprende anche il reddito del proprio eventuale coniuge e dei membri conviventi della famiglia.

La stessa cosa vale per coloro che in casa non hanno una televisione utile per ricevere i canali della Rai, essendo intestatari di un contratto di energia elettrica.

A seguire anche i diplomatici e gli impiegati consolari o i funzionari delle organizzazioni internazionali, sono esentati dal pagamento del canone Rai. La stessa cosa vale per tutti i membri della NATO non residenti in Italia.