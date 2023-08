Windtre non risparmia nulla alle dirette concorrenti del mercato, proponendosi come una validissima alternativa ai più rinomati operatori telefonici del nostro paese, infatti in questi giorni gli utenti si sentono veramente liberi di accedere ad una delle promozioni più in voga ed interessanti del periodo.

La suddetta può essere richiesta sia nei negozi che online sul sito ufficiale, ed allo stesso tempo è pronta a nascondere contenuti di altissimo livello al giusto prezzo finale di vendita, basteranno 7,99 euro al mese per godere di tutto quanto andremo a raccontarvi, ad una condizione: la provenienza deve essere da un operatore telefonico virtuale.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dove potrete trovare le offerte Amazon ed anche i codici sconto completamente gratis, tutti dal risparmio super assicurato.

WindTre, attivate le offerte del momento e risparmiate tantissimo

Nel momento in cui dovreste rispettare i suddetti requisiti, dovete comunque sapere che la Go 101 Star+ Digital Easy Pay, questo è il suo nome, presenta un paio di vincoli importanti: il canone fisso deve essere pagato tramite il conto corrente o la carta di credito, e sopratutto è presente un vincolo temporale che impone all’utente di restare cliente WindTre.

Chiarito il tutto, la promo ha un costo di 7,99 euro al mese, con attivazione completamente gratuita (anche la spedizione a domicilio), ed allo stesso tempo permette di accedere a illimitati minuti da utilizzare verso tutti, 200 SMS con anche 101 giga di internet alla massima velocità disponibile.

Al momento non è stata comunicata una data di (dis)attivazione della possibilità di acquisto, ma consigliamo ugualmente di velocizzare la scelta.