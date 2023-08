Una stagione di importanti novità si è aperta in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha deciso di assicurare ai suoi utenti mai così tanti upgrade come in queste ultime settimane. L’obiettivo della chat è quello di garantire al pubblico un’esperienza sempre più interattiva e superiore rispetto ai principali rivali nel campo della messaggistica, Telegram in primis.

WhatsApp, l’ultima novità che manda in pensione le note vocali

Se l’upgrade per la modifica dei messaggi e quello per l’utilizzo di uno stesso profilo su più smartphone avevano fatto già breccia nei cuori degli utenti, una novità ulteriore farà certamente felice il pubblico. Questa novità sarà una valida alternativa allo strumento delle note audio.

Con le nuove versioni di WhatsApp su Android e su iOS, arrivano, infatti le note video. Anziché effettuare una registrazione vocale ad un amico o ad un contatto della rubrica, gli utenti avranno la possibilità di effettuare una registrazione video. Non più solo voce, quindi, ma anche video per l’invio di un messaggio.

Per registrare una nota video, il procedimento è molto semplice. Gli utenti dovranno muovere come per quanto già fatto con le note audio. Anziché premere sull’icona del microfono, però, sarà necessario premere su una nuova icona, ossia quella di una piccola videocamera.

La novità delle note video è già apprezzata da gran parte del pubblico di WhatsApp e anche gli addetti ai lavori hanno approvato un simile tool aggiuntivo. Il roll out di tale upgrade è attualmente in fase di lancio sia sugli iPhone che sui device Android di nuova generazione.