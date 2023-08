WhatsApp, con la nuova app diventi uno SPIONE perfetto

Ricorderanno anche quando le persone avevano paura di essere spiate in chat, siccome ce n’era la possibilità.

A quanto pare servivano delle applicazioni di terze parti illegali, le quali venivano pagate mensilmente o annualmente. Fortunatamente ad oggi non esiste più nulla di tutto questo visto che WhatsApp ha intrapreso una vera e propria crociata contro questi servizi. Chiunque infatti dovesse ancora avere installata sul computer o sullo smartphone un’applicazione del genere, avrà notato ormai da tempo che non funziona più.

Allo stesso tempo i siti che continuano ad offrirle, lo fanno cercando solo di rubare soldi ai poveri malcapitati, in quanto non renderanno il servizio per cui vengono pubblicizzate. Secondo quanto riportato però da diversi utenti, esisterebbe una soluzione alternativa, non in grado di spiare le conversazioni ma i movimenti. Non si tratta di nulla di estremamente invasivo, ma solo di una sorta di alert che verrà inviato ad ogni utente che si servirà di questa nuova applicazione.

WhatsApp: con la nuova applicazione vi possono spiare ma solo per quanto concerne i movimenti

Come già detto in passato, WhatsApp può essere ad oggi identificata come un’applicazione totalmente diversa da quello che era prima. In precedenza infatti offriva solo le solite funzione di messaggistica, mentre oggi rappresenta una delle migliori applicazioni in assoluto dal punto di vista delle funzionalità offerte.

Per riuscire a spiare le persone, solo per capire quando entrano o escono da WhatsApp, oggi è necessario scaricare Whats Tracker. Arriverà una notifica ogni volta che la persona monitorata entrerà o uscirà dall’applicazione.