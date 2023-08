Una delle migliori offerte Vodafone di questo periodo appartiene alla serie silver, e permette a tutti di ripartire da dove ci eravamo fermati: risparmio e grandi contenuti.

A differenza del solito, in questo caso la richiesta di attivazione può essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale, gli utenti infatti non devono fare altro che collegarsi a questo link, e poi premere il pulsante Ti Chiama Vodafone, per ricevere una telefonata direttamente da un operatore del call center.

Vodafone, la nuova offerta da non perdere e da non credere

Nella maggior parte dei casi la promozione sarà disponibile solamente per coloro che sono in possesso di determinati requisiti, ovvero la provenienza da un MVNO o al massimo da Iliad, non sarà possibile richiederla se siete in possesso di una SIM di Vodafone, TIM o anche WindTre.

Il costo fisso della promo, da versare direttamente tramite il credito residuo, è di soli 7,99 euro al mese, ed a tutti gli effetti gli utenti sono liberi di godere anche di 150 giga di traffico dati ad ogni rinnovo, affiancati a sua volta da minuti e SMS completamente senza limiti.

La navigazione al momento attuale è disponibile solamente in 4G+, anche se ultimamente Vodafone sta regalando la massima velocità (ovvero il 5G) ad un numero sempre crescente di utenti. Se selezionati riceverete un messaggio direttamente sul vostro numero, oppure vi verrà proposta in fase di attivazione della promo in oggetto.