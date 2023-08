Vodafone non vuole essere da meno rispetto agli altri operatori della telefonia mobile in questo mese di agosto. Il gestore francese ha deciso di riportare in auge valide promozioni low cost per attirare sempre maggiore parte della clientela. L’obiettivo principale è quello di rivaleggiare alla pari con Iliad e con gli altri provider low cost.

Vodafone, il ritorno a listino della promo con 100 Giga

Il gestore inglese, in particolare modo, ha riportato in auge la sua tariffa Special 100 Giga. Nel dettaglio questa ricaricabile garantisce al pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. La connessione è valida anche con la copertura del 5G, in base alla copertura sul territorio.

Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a 9,99 euro al mese con pagamento ogni trenta giorni. Gli utenti dovranno aggiungere solo una quota una tantum il cui valore sarà di 10 euro. La quota una tantum sarà valida tanto per la sottoscrizione della SIM, quanto per l’attivazione della rete.

Come per altre ricaricabili low cost, gli utenti che optano per questa promozione di Vodafone devono effettuare la portabilità del numero da altra rete.

A differenza del passato, gli utenti che scelgono questa tariffa di Vodafone avranno anche la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Ciò significa che nel semestre successivo a quello dell’attivazione non saranno possibili rimodulazioni né sui costi né sulle soglie di consumo.