Unieuro fa un incredibile regalo a tutti gli utenti che decideranno di acquistare un nuovo smartphone di casa Samsung, infatti per un periodo di tempo limitato è previsto un risparmio ben superiore alle aspettative.

Coloro che vogliono acquistare da Unieuro, a prescindere dal modello o dal prodotto aggiunto al carrello, devono comunque sapere che gli ordini possono tranquillamente essere completati anche online, in questo modo è possibile comprare dal divano di casa propria, senza vincoli o aggiunte nel prezzo finale di vendita.

Unieuro, occasioni ed offerte nel volantino di oggi

Un volantino interamente dedicato a Samsung vi attende da Unieuro, ideato appositamente per festeggiare il lancio di alcuni dei migliori prodotti, e più richiesti, di questo 2023: i foldable di ultima generazione.

Come ormai ben sapete, in questi giorni hanno visto la luce Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, due ottimi dispositivi che sicuramente hanno catturato l’interesse dei consumatori, ma che allo stesso tempo presentano un prezzo troppo alto. Ecco quindi che Samsung ha ideato il piano perfetto, invogliare il cliente all’acquisto, proponendo in cambio un upgrade gratuito.

In altre parole il prezzo delle varianti da 256GB e 512GB è uguale, a patto che venga completato l’acquisto entro il 10 agosto 2023, di conseguenza il Galaxy Z Fold5 da 512GB costa 1999 euro (al posto di 2199 euro), mentre il Galaxy Z Flip5 scende a 1249 euro.

Il volantino lo potete sfogliare liberamente nelle pagine sottostanti, così da conoscere in modo più approfondito ogni prezzo basso, oppure collegarvi al sito ufficiale.