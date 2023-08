Lidl non finisce mai di stupire il proprio pubblico, oggi infatti decide di mettere a disposizione un volantino più unico che raro, con il quale è facile pensare di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti, ma anche di mettere le mani sulla tecnologia spendendo veramente molto poco.

Il risparmio è sempre elevatissimo da Lidl, gli utenti sono veramente felici delle incredibili occasioni messe sul piatto, con le quali è comunque facile pensare di spendere poco, recandosi personalmente in ogni singolo negozio sparso per il territorio nazionale. I prezzi sono bassi e convenienti, ma ricordatevi che non potrete acquistare tramite il sito ufficiale.

Lidl, offerte con i prezzi più bassi disponibili in esclusiva

Il risparmio in casa Lidl è sempre ai massimi livelli, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di riuscire a spendere talmente poco da soddisfare pienamente le aspettative del consumatore finale, come nel caso del cuociriso elettrico.

A partire da Lunedì, infatti, la campagna promozionale di Lidl permette di acquistare il cuociriso, marchiato sempre Silvercrest, al prezzo finale di 29 euro. Il prodotto ha dimensioni relativamente ridotte, con funzione automatica di mantenimento della temperatura (al termine della cottura), nonostante comunque abbia una capacità importante, che raggiunge anche fino a 1 litro di riso non cotto.

All’interno della confezione è possibile trovare alcuni accessori, come il misurino, il cucchiaio, e tutto il necessario per favorire la cottura del riso stesso.