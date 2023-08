Le offerte di Iliad sono sempre più convenienti, anche durante il mese di agosto. Il provider francese non vuole lasciare i suoi clienti senza le classiche ricaricabili low cost anche durante quest’estate. L’obiettivo è quello di aumentare ancora di più il numero degli abbonati su scala nazionale.

Iliad, le due proposte a cui non è possibile rinunciare

La migliore iniziativa per gli abbonati anche in questo mese di agosto è la Giga 150. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per la connessione di rete, anche con la velocità del 5G, in base alla copertura sul territorio nazionale. Il costo per gli utenti sarà di 9,99 euro al mese.

La Giga 150, anche se rappresenta la migliore iniziativa di Iliad, per costi e soglie di consumo, certamente non è l’unica proposta a listino. Come alternativa, i clienti possono scegliere anche la Giga 100.

La Giga 100 assicura a tutti gli utenti chiamate senza limiti vero tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e anche 100 Giga per la connessione di rete con la velocità garantita del 5G. Il prezzo per il rinnovo di questa proposta è pari a 7,99 euro al mese.

In alternativa, gli abbonati possono scegliere anche la Dati 300 con connessione internet senza limiti sino a 300 Giga anche con le velocità del 5G. Il prezzo per il pubblico sarà di 13,99 euro al mese.