CoopVoce - colpo di scena, Ã¨ tornata la promo Evo 200 a meno di 8 euro al mese!

CoopVoce, l’operatore virtuale Full MVNO che utilizza la rete TIM, ha rilanciato l’offerta Evo 200, disponibile a 7,90 euro al mese. Questa PROMO è disponibile sia online che nei punti vendita Coop, e può essere attivata anche dai clienti esistenti tramite cambio piano.

CoopVoce: le condizioni dell’offerta rinnovata

L’offerta Evo 200 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G. Dopo essere stata disponibile in diversi periodi da giugno 2022, l’offerta è tornata disponibile dal 3 agosto al 6 settembre 2023, mantenendo il prezzo di 7,90 euro al mese.

Per i nuovi clienti, l’attivazione dell’offerta è possibile solo richiedendo la portabilità del numero. Le spese iniziali per i nuovi clienti variano a seconda del metodo di acquisto. Se effettuata online con spedizione a domicilio, il costo iniziale è di 10 euro con 1 euro di traffico telefonico incluso. Se acquistata presso un negozio Coop o tramite prenotazione online con ritiro in un punto vendita, il costo della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso. L’offerta è anche disponibile con Self SIM a 9,90 euro, e le eSIM sono disponibili per i nuovi clienti.

Per i clienti esistenti di CoopVoce, il cambio offerta prevede un contributo di 9,90 euro una tantum, scalati dal credito residuo della SIM. La velocità di navigazione con CoopVoce è fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La tecnologia VoLTE per le chiamate su rete 4G è disponibile ufficialmente dal 7 marzo 2023. I minuti illimitati sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, e la connessione internet viene tariffata a singolo kilobyte.

In caso di esaurimento degli SMS o dei Giga mensili, il cliente può continuare a inviare messaggi alle condizioni del piano tariffario base, mentre la navigazione internet viene inibita senza alcun costo aggiuntivo. È possibile rinnovare l’offerta in anticipo tramite l’app dell’operatore.