Android regala app e giochi nel Play Store, non sono più a pagamento

Anche questa volta è tornato uno dei momenti più amati dagli utenti Android. Le applicazioni e i giochi a pagamento selezionati oggi risulteranno gratuiti per un periodo di tempo limitato.

Il prossimo paragrafo include tutto quello che serve per procedere al download diretto, ma bisogna ricordare che tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Android regala i suoi titoli: ecco sul Play Store app e giochi a pagamento, la lista definitiva

Ovviamente tutto è disponibile in questo momento, ma a breve potrebbe capitare che alcuni dei titoli che vedete potrebbero tornare a pagamento. L’obiettivo è chiaro: gli utenti devono scaricare tutto insieme per poi fare le loro valutazioni. Una volta scaricato titolo per titolo, gli utenti Android potranno decidere cosa tenere e cosa no. Bisogna ricordare allo stesso tempo infatti che tutti i titoli scaricati gratis, anche qualora tornino a pagamento, resteranno tali. La stessa cosa sarà valida anche disinstallandoli: quando li scaricherete di nuovo perché magari ne avrete voglia, sarà ancora gratis.

Ora la scelta sta a voi, per cui non indugiare e cercate di prendere al volo questa grande occasione che il mondo Android regala. La lista qui in basso mette a disposizione titolo su titolo tra applicazioni e giochi, tocca a voi capire cosa desiderate: