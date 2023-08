In quest’ultimo periodo estivo svariati operatori telefonici in Italia hanno deciso di prorogare le proprie proposte. Tra questi, ora si è da poco aggiunto anche l’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Quest’ultimo ha infatti deciso di rendere ulteriormente disponibili all’attivazione le sue super offerte che hanno un prezzo di partenza di appena 2,50 euro al mese.

1Mobile, l’operatore virtuale ha prorogato il suo vasto catalogo di offerte low cost

Come gli altri operatori telefonici presenti in Italia, anche l’operatore virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare la sua proposta. In particolare, l’operatore ha deciso di prorogare le sue offerte per altre due settimane, ovvero fino al prossimo 16 agosto 2023.

Una delle offerte a più basso costo è senz’altro 1Mobile XConnect. Quest’ultima ha infatti un costo mensile davvero ridicolo di appena 2,50 euro al mese. Nello specifico, il bundle include ogni mese 1 GB di traffico dati, 50 SMS da inviare verso tutti e 100 minuti di chiamate.

Ad un prezzo leggermente più alto di 4,99 euro al mese, c’è poi l’offerta denominata 1Mobile Start XPlus Reward. Quest’ultima include 20 GB di traffico dati (30 GB dal terzo rinnovo), 30 SMS da inviare verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per 1 euro in più, c’è poi l’offerta 1Mobile Start Reward. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare 50 GB di traffico dati (60 GB dal terzo rinnovo), 40 SMS e sempre minuti di chiamate senza limiti.

Ricordiamo poi che sono ancora disponibili all’attivazione anche alcune offerte speciali in versione Summer Edition e queste ultime saranno disponibili fino a fine estate.