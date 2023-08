WindTRE è ECCEZIONALE, solo 5 euro al mese per avere TUTTO

Quando i gestori più forti salgono in cattedra è davvero difficile riuscire a non farsi da parte. I provider virtuali sono riusciti ad instaurarsi in maniera definitiva tra i principali operatori che da sempre dominano in Italia. È difficile fare meglio di loro, soprattutto perché propongono delle offerte con prezzi molto più bassi del normale. Questo però non porta le principali aziende a deprimersi e lo dimostrano tutte le nuove offerte che sono state lanciate ultimamente. Tra i gestori più interessanti ora come ora durante il mese di agosto c’è sicuramente il nome di WindTRE.

L’azienda che qualche anno fa ha portato a termine la fusione che oggi determina il suo nome, ha raccolto diversi nuovi utenti in corso d’opera. Questi si sono fidati dell’unione dei due gestori, che effettivamente ha dato i suoi frutti. C’è un’offerta in particolare che starebbe riuscendo a riportare indietro svariate persone che invece non avrebbero creduto in WindTRE nei mesi addietro. La promo è una di quelle piene di contenuti e con un prezzo talmente vantaggioso che qualcuno addirittura non ci avrebbe creduto.

WindTRE: la nuova GO 150 TOP+ include al suo interno 150 giga in 4G

Non serve molto per descrivere questa offerta, visto che il titolo è già abbastanza esplicativo. Quando WindTRE ha pensato di lanciarla sapeva che avrebbe raccolto tanti consensi, come effettivamente è accaduto.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi provider e 200 SMS verso tutti. Il punto forte però resta proprio quello della connessione ad Internet: ecco 150 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo finale è di 5,99 € al mese.