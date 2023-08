Durante l’analisi del codice di una versione beta di Whatsapp, sembra che siano state trovate tracce di una nuova funzione che permetterà a tutti gli utilizzatori dell’app di accedere al proprio account in una maniera completamente diversa.

Sembra infatti che Meta potrebbe presto consentire agli utenti di far accedere al proprio account tramite e-mail. Ovviamente, non si potrà creare un account nuovo usando solo l’e-mail, dovrà essere sempre associato un numero di telefono.

La funzione principale dell’indirizzo e-mail potrebbe servire come metodo per recuperare l’account WhatsApp in caso di problemi.

Non tutti sono felici di questa scelta

Si parla già da molto tempo nei forum di questa possibilità, ma non tutti sono d’accordo sull’implementare questa funzione. Il motivo sta nel fatto che al giorno d’oggi hackerare un indirizzo e-mail è molto più facile rispetto a clonare una SIM card.

WABetaInfo, che ha trovato per primo questa funzione nel codice sorgente, ha già rassicurato la maggior parte degli utenti in merito alla privacy. Il motivo sta nel fatto che Whatsapp ha da poco inserito nuove funzionalità per la sicurezza nel tentativo di impedire agli hackers di rubare informazioni importanti e installare malware pericolosi, oltre al miglioramento della tecnologia end-to-end per le chat.

La versione su cui è stata trovata per la prima volta la funzione è la 2.23.16.15 per Android, ma non si sa ancora se la società ha intenzione di introdurla nei prossimi mesi o aspettare anche qualche test prima del rilascio al pubblico.

Molti insiders infatti pensano che ci vorrà ancora molto tempo prima che arrivi una versione stabile per iPhone e Android.