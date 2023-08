Vodafone, le offerte che distruggono Iliad hanno un servizio amatissimo GRATIS

L’attuale periodo per Vodafone non è semplice, visto che i prezzi dei gestori virtuali sono molto più vantaggiosi. Nonostante tutto questo però il provider anglosassone non vuole darsi per vinto ed è per i vecchi clienti che sta lanciando delle offerte straordinarie, così come per i già clienti con rete fissa. Ora come ora per Vodafone battere la concorrenza in termini di qualità sarebbe un gioco da ragazzi, cosa destinata a migliorare ulteriormente visti i prezzi delle ultime soluzioni. Ricordiamo infatti che il 5G di Vodafone è quello più diffuso in Italia, includendo velocità che nessun altro può raggiungere.

Ovviamente gli utenti non guardano solo la qualità della rete, ma anche la quantità dei contenuti e il prezzo di vendita. Proprio per questo motivo l’azienda ha ritenuto opportuno lanciare due offerte diverse tra loro destinate a due cornici di pubblico differenti.

Vodafone distrugge ogni forma di concorrenza con la nuova offerta destinata ai già clienti con rete fissa

Non serve molto per capire che Vodafone in questo momento è uno dei gestori più interessanti con i quali sottoscrivere una delle offerte mobili più vantaggiose. Effettivamente questo provider è stato in grado di tirare fuori dal cilindro delle soluzioni stratosferiche, soprattutto per quel che riguarda la connessione ad Internet.

La prima include messaggi e minuti senza limiti verso tutti con 150GB in 4G per un prezzo di 7,99 € al mese con Smart Pay. La seconda offerta è destinata ai già clienti con fibra ottica, i quali avranno tutto senza limiti compresa la connessione in 5G per 9,99 € al mese.