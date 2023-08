TIM cerca indubbiamente di catturare l’attenzione dei consumatori con una promozione più unica che rara, al cui interno si possono trovare tantissimi contenuti, ma che allo stesso tempo risulta essere caratterizzata da una peculiarità unica: il primo mese è da ritenersi completamente gratuito.

Gli utenti che la volessero richiedere, per approfittare della suddetta opportunità, devono comunque affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, precisamente a questo link, in modo tale da poter liberamente accedere alla promo, senza vincoli o limitazioni particolari, se non per la necessità di provenire da un determinato operatore telefonico.

TIM, offerte inarrivabili e prezzi sempre più bassi

Il suo nome già lo conoscete, è la TIM Power Supreme Web Easy, la perfetta occasione per godere di un’offerta completa in vendita ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti: solamente 7,99 euro al mese per sempre, con pagamento diretto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Come vi abbiamo accennato, i costi di attivazione sono azzerati, stesso discorso per la prima mensilità, a patto che siate clienti provenienti da un MVNO o da Iliad. All’interno della promo si trovano contenuti in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, infatti parliamo di ben 150 giga di internet al mese con minuti e SMS senza limiti.

Al momento attuale non è stato definito un limite all’attivazione, ciò sta a significare che teoricamente dovrebbe risultare disponibile per buona parte del mese corrente, senza altri vincoli particolari da segnalare o imporre.