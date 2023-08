I test sulla personalità sono tra i contenuti più apprezzati e diffusi sul web. Le persone sono sempre più incuriosite nello scoprire aspetti del loro carattere di cui magari non sono consapevoli. E talvolta giochi mentali di questo tipo, seppur visti come una semplice forma di intrattenimento, potrebbero aiutarci anche a comprendere un qualcosa di più profondo su noi stessi.

Il più delle volte, si tratta di test che non richiedono uno sforzo mentale particolare. Che sono alla portata di tutti e che richiedono davvero pochissimi secondi.

A tal proposito, un gioco piuttosto famoso che sta girando sul web in questi ultimi giorni, riguarda il test dei due uccellini. Che abbiamo deciso di sottoporvi.

Il test dei due uccelli

Il test che vi proponiamo risulta essere particolarmente utile per capire che tipo di persona sei. Sei un tipo aperto ed estroverso, o al contrario tendi a chiuderti più in te stesso?

Come è possibile notare, il test che ci sottoponiamo è assolutamente semplice. Infatti, basta semplicemente osservare l’immagine in alto in evidenza e senza pensare troppo, scegliere uno dei due uccellini rappresentati.

Non impiegateci più di 5 secondi, altrimenti il test non avrebbe senso.

Ed in base alla scelta effettuata è possibile ottenere una prima descrizione del tipo di persona che siete.

Uccello a sinistra.

Se avete scelto l’uccello alla vostra sinistra significa che siete delle persone piuttosto chiuse, a tratti rigide e che fate fatica a lasciarvi andare. Il giudizio delle altre persone è piuttosto importante per voi, e alcune situazioni particolari in cui si mettono in gioco emozioni importanti, potrebbero causarvi un certo disagio.

Uccello a destra.

Se avete scelto l’uccello alla vostra destra significa che siete, al contrario, delle persone estremamente aperte. Non vi importa del giudizio altrui. Siete spontanei, vivete di emozioni e non vi limitate nelle vostre azioni. Caratteristica per la quale le persone che ci sono vicine vi vogliono anche particolarmente bene.

Ci teniamo a specificare che tali test non hanno alcuna valenza scientifica. Sono solo una forma di intrattenimento divertente, ideali per trascorrere il tempo. E magari ottenere qualche informazione in più su se stessi, che potrebbero essere veritiere quanto no.