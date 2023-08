L’assistente vocale di Apple diventerà ancora più preciso. Apple ha brevettato una nuova tecnologia grazie alla quale Siri potrebbe essere in grado di percepire e riconoscere il movimento delle labbra e della testa così da rispondere soltanto quando effettivamente chiamata in causa.

Apple vuole migliorare Siri rendendola in grado di rispondere ai gesti!

La tecnologia pensata da Apple, e descritta nel brevetto scovato da AppleInsider chiamato “Keyword Detection Using Motion Sensing”, mira a migliorare le capacità di Siri. Percependo il movimento delle labbra e della testa, Siri potrebbe associare i gesti a determinate parole rendendo così le sue risposte precise e dettagliate.

Inoltre, l’adozione della soluzione pensata da Apple potrebbe permettere agli utenti di ridurre il consumo della batteria pur mantenendo l’assistente vocale sempre attivo. Il ricorso a sensori di movimento permetterà di risparmiare batteria rispetto all’utilizzo del microfono e non intaccherà l’accuratezza delle risposte di Siri. Apple spiega infatti che i sensori di movimento saranno capaci di percepire le vibrazioni create dal movimento delle labbra e del collo dell’utente che parla, grazie a ciò sarà possibile per l’assistente vocale captare la richiesta e rispondere in maniera adeguata.

Apple non ha ancora chiarito quali saranno i dispositivi coinvolti nell’aggiornamento. Inoltre, è bene tenere a mente che, come tutti i brevetti, anche questo potrebbe essere temporaneamente accantonato dall’azienda o addirittura eliminato e destinato a non essere applicato. Come fa notare il portale Phonearena.com, l’aggiornamento di Siri potrebbe coinvolgere principalmente il nuovo Apple Vision Pro così da permettergli di offrire un’esperienza utente ancora più realistica e dettagliata.