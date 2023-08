Gli sconti su Amazon sono sempre più interessanti, sia perché riescono a ridurre di tantissimo il prezzo iniziale di listino, che proprio per la qualità del dispositivo che l’azienda è stata in grado di scontare. Tutto questo per introdurvi la promozione di cui vi vogliamo parlare oggi, che coinvolge l’aspirapolvere di casa Samsung.

I codici sconto Amazon sono un bene a cui affidarsi periodicamente per avere la certezza di ridurre al massimo la spesa da sostenere, per questo motivo abbiamo appositamente creato un canale Telegram sul quale trovare il necessario per spendere molto meno del previsto. Potete entrare in codiciscontotech, malatirisparmio e anche tecnofferte.

Samsung, acquistate subito questo nuovo prodotto su Amazon

I prodotti Samsung sono da sempre molto richiesti dal pubblico, per questo motivo ci stupiamo della scelta di Amazon di scontarne uno, raggiungendo anche una riduzione del 59% rispetto al listino originario. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Jet 90 Multi (modello VS20R9044T2), un prodotto che lo pagherete solamente 349 euro, contro gli 849 euro di listino.

Compralo su Amazon

Si tratta a tutti gli effetti di un aspirapolvere senza fili e senza sacco, il che facilita moltissimo la pulizia quotidiana, evitando anche di dover acquistare sacchetti in plastica; il filtro per polveri ultra-fini permette di trattenere fino al 99,99% degli allergeni, ed allo stesso tempo la batteria integrata ne permette l’utilizzo senza pensieri, raggiungendo anche i 60 minuti di autonomia, sfruttando appunto il suddetto componente da 3000mAh.

Nella parte inferiore trova posto una morbida spazzola Soft Action, ideale perché si muove a 180 gradi e può raccogliere la polvere in ogni angolo della vostra abitazione. Per altre informazioni vi invitiamo a collegarvi ad Amazon, sfruttando il suddetto link.