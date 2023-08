Autonomia ed impermeabilità

Uno dei punti di forza della GO 3 è la durata della batteria. Rispetto al modello precedente, la GO 2, la batteria della GO 3 dura il 50% in più. Quando è abbinata all’Action Pod, la videocamera può filmare per ben 170 minuti, grazie ai suoi 32 GB di memoria interna. Naturalmente son disponibili anche altre tagli di memoria, nello specifico: 64 e 128 GB. Non espandibili esternamente.

Inoltre, la videocamera è impermeabile fino a 5 metri, rendendola ideale per le riprese sott’acqua, che siano al mare, al lago, alle terme o in piscina. Unica accortezza: se siete al mare conviene risciacquarla sotto acqua dolce al termine dell’utilizzo, onde evitare corrosioni causate dalla salinità del mare. L’Action Pod, invece, è resistente all’acqua contro pioggia e schizzi, permettendo di utilizzare la videocamera anche in condizioni meteo avverse. Dunque, l’Action Pod è meglio non è impermeabile!

Controllo Remoto

Un’altra possibilità interessante offerta da questa Insta360 Go 3 è quella di controllo remoto e anteprima live. Questo significa che gli utenti possono visualizzare l’anteprima dei loro filmati e controllare la videocamera da remoto, tramite smartphone o Action Pod, rendendo la GO 3 ancora più versatile e facile da usare. Inoltre, la videocamera è dotata di un touchscreen orientabile, che permette di inquadrare perfettamente i video, i selfie e i vlog. Davvero perfetta per ogni tipo di utilizzo.

La Insta360 GO 3 è progettata per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi, sia iOS che Android. Per i dispositivi iOS, la videocamera è compatibile con dispositivi che hanno un chip A11 o superiore e una versione iOS 11.0 o superiore. Questo include modelli come l’iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro e modelli di iPad più recenti.

Per quanto riguarda i dispositivi Android, la videocamera è compatibile con dispositivi che soddisfano determinate funzionalità. Questo include dispositivi Android con chip Kirin 980 e superiori, come Huawei Mate 20, P30 o modelli più recenti. Dispositivi Android con chip Snapdragon 845 e superiori, come Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 o modelli più recenti. Dispositivi Android con chip Exynos 9810 e superiori, come Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 e modelli più recenti. E dispositivi Android con chip Tensor, come Google Pixel 6.

È importante notare che, sebbene la videocamera possa essere controllata da dispositivi che non soddisfano questi requisiti, le prestazioni di alcune funzioni ad alta intensità di processore e alimentate dall’IA potrebbero non funzionare correttamente.

Specifiche tecniche e qualità fotografica

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la GO 3 ha un’apertura di F2.2 e una lunghezza focale equivalente a 35mm di 11.24mm. La risoluzione delle foto è di 2560×1440 (16:9), 2560×2560 (1:1), 1440×2560 (9:16), 2936×1088 (2.7:1). La risoluzione video varia a seconda della modalità, con un massimo di 2.7K: 2720×1536@24/25/30fps.

Per quanto riguarda le riprese video, la GO 3 offre diverse modalità, tra cui Video, Video FreeFrame, Timelapse, TimeShift, Slow Motion, Pre-registrazione, Loop Recording. La risoluzione video varia a seconda della modalità, con un massimo di 2.7K: 2720×1536@24/25/30fps. Questa versatilità permette di catturare ogni momento in modo unico, indipendentemente dalle condizioni o dall’ambiente.

Insta360 Go 3: conclusioni e prezzo

In definitiva, la Insta360 GO 3 è una action cam di altissima qualità, capace di offrire una vasta gamma di funzionalità in un design compatto e leggero. Che tu sia un appassionato di sport estremi, un vlogger o semplicemente qualcuno che ama catturare i momenti della vita quotidiana, la GO 3 sarà davvero una scelta eccellente.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, la Insta360 GO 3 è disponibile in diverse configurazioni di memoria, tra cui 32GB, 64GB e 128GB. Il prezzo varia a seconda della configurazione scelta, a partire da 429 euro su sito ufficiale. Su Amazon, al momento, sono disponibili i tagli da 64 e 128 GB, rispettivamente al prezzo di 449,99 euro e 529 euro.