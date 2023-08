Play Store FOLLE, utenti Android felici con 10 app e giochi a pagamento gratis

Ultimamente Android si sta concentrando molto sulla piattaforma mobile con tanti aggiornamenti interessanti. Anche il Play Store sta incrementando la sua quantità di titoli. Ovviamente ci sono sia contenuti utili per lavorare che per passare il proprio tempo in spensieratezza. Da segnalare l’arrivo dell’applicazione ufficiale per Android del celebre chatbot di OpenAI conosciuto come ChatGPT, che ora arriva per gli utenti di Google come già in passato per quelli iOS.

Non è però questo il punto focale del discorso almeno per oggi, visto che c’è un’altra grande opportunità a disposizione. Tutti gli utenti con un dispositivo Android potranno entrare nel Play Store e trovare oggi dei titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis. L’attività promozionale di Google va avanti anche oggi, dopo gli ultimi giorni che sono stati pieni di opportunità del genere. Ricordiamo che l’occasione sarà valida solo per qualche giorno, in alcuni casi per qualche ora. Il nostro consiglio resta quindi sempre lo stesso, ovvero di affrettarvi a scaricare quello che vi serve.

Play Store di Google, gli utenti Android possono scaricare gratis tutti questi titoli a pagamento solo per oggi

Vaso rappresenta la lista completa di tutti i titoli a pagamento che oggi sono diventati gratis sul Play Store di Google. Per procedere con il download bisognerà solo cliccare sui link che trovate evidenziati: vi ritroverete improvvisamente sul market Android per scaricarli. Ecco quindi l’elenco completo: