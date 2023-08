Lidl riesce ancora una volta a convincere il pubblico all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, mettendo sul piatto una specifica campagna promozionale ricchissima di contenuti e di prezzi decisamente convenienti, tra cui troviamo appunto dispositivi elettronici a soli 7€.

Un risparmio inedito ed esclusivo vi attende proprio in questo periodo da Lidl, ricordando ad ogni modo che, come al solito del resto, gli stessi acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici in Italia, anche se non sono presenti vincoli di alcun genere, dal punto di vista regionale.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di aprire subito il nostro canale Telegram ufficiale, così da avere anche i coupon gratis in esclusiva.

Lidl spezza i sogni di Unieuro con le nuove offerte

Spendere solamente 7 euro per l’acquisto di un mouse ottico è possibile? la risposta è affermativa grazie a Lidl, la campagna promozionale scadrà direttamente domani, per questo motivo avete ancora poco tempo a disposizione per approfittare di un risparmio più che interessante.

Il prodotto di cui vi parliamo, come anticipato del resto, è un mouse ottico wireless, ovvero un dispositivo che può essere considerato universalmente compatibile con qualsiasi device, grazie alla presenza del trasmettitore USB da collegare fisicamente alla porta USB-A. E’ realizzato in colorazione nera, interamente in plastica, potendo altresì sfruttare il DPI regolabile ed una coppia di pulsanti personalizzabili sul lato sinistro.

Come al solito, le scorte da LIDL potrebbero essere limitate, per questo motivo consigliamo caldamente di recarsi in negozio quanto prima, così da essere sicuri di mettere subito le mani sul prodotto.