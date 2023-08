Kena Mobile regala la sua STAR, costa 6,99 euro al mese

Andare alla ricerca di un’offerta che sia vantaggiosa sotto tutti i punti di vista è oggi semplicissimo. I gestori virtuali infatti sono ciò che dà anima al mercato della telefonia mobile, soprattutto quando si parla di una realtà come Kena Mobile.

Attualmente ciò che ruba clienti agli altri provider si chiama STAR e corrisponde all’offerta migliore del provider. Questa è ancora disponibile sul sito ufficiale con il suo solito costo e con gli stessi contenuti del mese scorso.

Kena Mobile, la nuova STAR costa pochissimo e offre tutto per 6,99 euro al mese per sempre

La STAR di Kena Mobile è ottima. Innanzitutto non ha alcun costo di attivazione e offre il primo mese gratis a tutti coloro che la sottoscrivono.

Al suo interno poi c’è davvero di tutto, a partire dai minuti senza limiti verso tutti e dai 200 SMS che concede. Infine ecco 130 giga disponibili per navigare sul web ogni mese in 4G. Il prezzo è di 6,99 € al mese per sempre.

Altre due promozioni sono state create dal gestore proprio per favorire i suoi utenti. In primo luogo c’è la prima opzione che permette a tutti coloro che hanno già un’offerta di Kena Mobile di poter beneficiare di più giga a prezzo minimo. Basta infatti solo 1,99 € per poter avere 200 giga da consumare in due mesi, ma solo sottoscrivendo il tutto entro il 30 agosto prossimo.

La seconda opportunità invece consiste in una soluzione utile per tutti coloro che attivano il servizio di ricarica automatica. Scegliendolo, sarà possibile infatti beneficiare di 50 giga tutti i mesi da aggiungere a quelli già presenti nella propria offerta.