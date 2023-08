Un volantino veramente ricco di occasioni e di opportunità vi attende proprio oggi da Euronics, azienda che nel corso degli anni è stata in grado di convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto della tecnologia, con un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente.

Accedere ai prodotti a basso costo è decisamente semplice da Euronics, con la riduzione all’85% prevista in determinate occasioni, gli utenti si ritrovano a poter scegliere quasi ciò che vogliono, e godere ugualmente di un risparmio più unico che raro. Gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, possono però essere completati solamente nei negozi fisici, non online.

Euronics è inaspettata, conferma il buon momento con questi sconti

Gli sconti di Euronics sono assolutamente tra i migliori del settore della rivendita di elettronica, considerando appunto la natura della campagna che l’azienda ha deciso di attivare sul territorio. Fino al 23 agosto, infatti, gli utenti possono godere di uno sconto fisso del 50% sui dispositivi che andranno effettivamente a selezionare, a patto che si seguano le direttive dell’azienda.

Per approfittare della suddetta riduzione, dovete comunque ricordare che al carrello andranno effettivamente aggiunti due grandi o piccoli elettrodomestici, oppure televisori (anche un mix tra le suddette categorie merceologiche). Seguendo tale direttiva, una volta giunti in cassa si avrà diritto a ricevere lo sconto del 50%, applicato in automatico sul meno caro della coppia.

E’ importante ricordare che non sarà possibile scegliere il prodotto a cui applicarlo, tutto avverrà autonomamente, come indicato qui.