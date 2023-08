In un momento storico in cui tutto è digitale, e molto spesso nel cloud, gli utenti si ritrovano a voler proteggere i propri dati sensibili, non tanto mettendoli a disposizione online, quanto proprio spostandoli su un supporto fisico, una vera e propria chiavetta USB. Grazie ad Amazon è possibile spendere veramente molto poco, oggi è infatti disponibile un prodotto Kingston a soli 6,19 euro.

Chiavetta USB di Kingston a 6 euro, ecco l’offerta

Se state cercando una chiavetta USB al giusto prezzo, è forse arrivato il momento di ricorrere all’acquisto, perché oggi su Amazon è possibile mettere le mani su un eccellente prodotto Kingston, il cui costo finale si aggira solamente attorno ai 6,19 euro.

Gli utenti interessati all’acquisto possono selezionare vari modelli e colorazioni, che differiscono più che altro per il colore del piccolo gancio nella parte alta del dispositivo. Il prodotto è realizzato in plastica opaca di colorazione nera, con un comodo cappuccio removibile che facilita il trasporto, proteggendo la porta USB.

Si tratta di una chiavetta USB 3.2 Gen1, con una discreta velocità di scrittura, e capacità di 32GB di memoria interna. Come tutte le chiavette, anche la suddetta è da ritenersi compatibile con qualsiasi sistema operativo o computer, basta infatti avere una porta USB-A a cui collegarla fisicamente.