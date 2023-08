Alcuni fortunati utenti possono dire definitivamente addio al bollo auto, la tassa più odiata dal pubblico viene infatti relegata al passato, ma solo in determinate e specifiche occasioni, nelle quali il consumatore si trova perfettamente in grado di non doverla più pagare.

Avvicinandovi al bollo auto dovete sapere essere la cosiddetta tassa di possesso di un veicolo, ciò sta a significare essere un’imposta da pagare a prescindere che lo utilizziate oppure no, basterà averlo intestato a vostro nome, che sarete costretti a versare il necessario. E’ stata introdotta nel 1956, circa, il suo gettito fiscale viene teoricamente utilizzato dallo Stato per il miglioramento delle infrastrutture, anche se comunque è da versare direttamente alle Regioni, e per questo motivo ogni realtà potrebbe adottare misure differenti.

Bollo auto, quali utenti non dovranno più pagarlo

La bella notizia che ci porta ad abbracciare l’esenzione dal bollo auto è in parte mitigata da alcune condizioni essenziali che ne limitano l’accessibilità, proprio per il fatto che non è universale l’abolizione, bensì solamente per determinati e specifici utenti. Come ormai saprete, il Governo Italiano sta facendo di tutto pur di convincere i consumatori all’acquisto di una autovettura elettrica, nell’ottica comunque di limitare le emissioni di CO2 ed evitare che l’inquinamento peggiori ulteriormente.

Da qui nasce l’idea comunque di proporre la totale esenzione dal pagamento della tassa, per un periodo variabile tra 3 e 5 anni, per tutti coloro che l’acquisteranno (solo in Piemonte e Lombardia l’esenzione è a tempo illimitato).