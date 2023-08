La compagnia telefonica 1Mobile questa estate ci sta regalando grandi sorprese con le sue offerte “summer edition”. Come tanti operatori, ha approfittato dell’aria frizzante e super Hot di questa stagione per promuovere tariffe straordinarie a prezzi scontatissimi.

I suoi clienti possono, infatti, scegliere tra una vasta gamma di offerte per tutte le tasche e per ogni necessità. Grazie all’accordo con Vodafone, che è stata identificata come la migliore rete 4G del nostro Paese, gli utenti avranno sempre stabilità sulla rete.

L’offerta Special 180 Summer Edition di 1Mobile

Nel portafogli estivo dell’operatore virtuale 1Mobile, spicca tra le tante offerte la Special 180 Summer Edition. Questa promozione comprende: minuti illimitati, 80 SMS, tariffe speciali per l’estero e soprattutto 180 giga a disposizione per navigare ovunque si voglia con una velocità 4G. Quanto costa? Solo 8,99 euro al mese.

La promozione è valida fino al 16 agosto per i nuovi clienti in portabilità da tutti gli operatori e nuovi numeri. Il costo dell’attivazione è di soli 1€ in portabilità, mentre, per le nuove Sim, il prezzo è di 6 euro. Una volta attivata l’offerta, potrete controllare i consumi, i rinnovi e il credito residuo tramite l’applicazione dell’operatore o accedendo al sito nella propria area personale.

I giga Internet previsti nel pacchetto sono validi per il traffico effettuato in Italia e anche in tutta l’unione europea. Si ricorda inoltre che i giga non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Inoltre, in caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, potrete continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100 MB, a scatti anticipati di 100 KByte.

Questa fantastica offerta sarà dunque valida solo per altri pochissimi giorni. Se soddisfa tutte le vostre esigenze, non vi basta che accedere al sito, all’App o recarsi presso un punto vendita e attivarla sul proprio smartphone!