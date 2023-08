La migliore offerta WindTre è online a soli 8,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da uno degli operatori low cost selezionati. La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, infatti, non è rivolta a tutti gli utenti interessati. Soltanto coloro che desiderano abbandonare Iliad o uno dei principali MVNO hanno la possibilità di richiedere la tariffa online o nei punti vendita abilitati.

WindTre GO: tutti i dettagli sull’offerta migliore del momento!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay non necessita di alcun costo di attivazione, prevede una spesa di soli 8,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

L’attivazione dell’offerta può avvenire nei negozi o tramite il sito ufficiale del gestore esclusivamente dai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo al sito ufficiale WindTre, gli utenti avranno la possibilità di indicare l’operatore di provenienza e di scegliere l’offerta che desiderano ottenere. WindTre propone quattro tariffe differenti, disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese, ricche di minuti, SMS e Giga di traffico dati per la navigazione. Ognuno potrà selezionare l’offerta desiderata e procedere con l’acquisto così da ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere.