Sei un cliente dell’operatore semivirtuale Very Mobile? Allora ti interesserà sapere che usufruire l’iniziativa Porta un Amico in Very è ancora attiva per tutto Agosto 2023. Invitando i tuoi amici e conoscenti tramite codice amico e otterrai questo modo possibilità di avere fino a 100 euro di ricariche omaggio.

L’iniziativa era stata bloccata per alcuni tempi ed ha ripreso più forte di prima a partire dal 6 Marzo 2023 l’iniziativa con una nuova edizione.

Inizialmente questa nuova versione era disponibile fino al 31 Maggio 2023, mentre in poi era stata prorogata fino al 31 Luglio 2023. In questi ultimii giorni, Very Mobile ha deciso invece di prorogare l’iniziativa una seconda volta, ma in questo caso soltanto per un mese aggiuntivo.

Come si Porta un Amico in Very

I clienti del di Very Mobile possono, come detto in precedenza, invitare propri amici e conoscenti a passare all’operatore.

In cambio, Very Mobile erogherà delle ricariche omaggio valide esclusivamente per pagare il rinnovo mensile della propria offerta. Inoltre saranno senza scadenza e con priorità di consumo rispetto alle ricariche a pagamento.

Per invitare i propri amici tramite Porta un Amico in Very, i clienti devono accedere all’app dell’operatore, aprire la sezione dedicata e condividere il proprio codice amico con il nuovo potenziale cliente.

Per la condivisione del codice, è possibile utilizzare il canale di comunicazione che si preferisce, inviandolo tramite SMS, email, WhatsApp o Telegram.

Dopo che il cliente invitato riceve la proposta, il codice amico può essere utilizzato per acquistare una SIM Very Mobile direttamente online o accedere ad altre offerte in cui è compresa, sia tramite portabilità da un altro operatore che con nuovo numero.

Come ottenere le ricariche omaggio



L’attuale edizione di Porta un Amico in Very, permette, dopo che il nuovo cliente attiva una nuova SIM Very Mobile una ricarica omaggio del valore di 5 euro, erogata sia al cliente Very che ha generato l’invitosia dal nuovo cliente invitato.

In più, se l’invitato effettua la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, entrambi i clienti ottengono una ricarica ulteriore, sempre dal valore di 5 euro.

Attualmente la lista completa degli operatori da cui è possibile provenire è la seguente: 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

Ciascun cliente Very Mobile può invitare quanti amici vuole, ma può ottenere un massimo di 20 ricariche gratuite. 10 di queste sono per ogni nuova SIM attivata dagli invitati. Altre 10 per ogni nuova SIM attivata con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ecc.

Con questo meccanismo, quindi, i clienti invitanti possono ottenere di base fino a 50 euro di ricariche. Il totale può salire poi fino a 100 euro se tutti e 10 gli amici provengono dagli operatori sopra elencati.

Invece, per ogni nuovo cliente invitato che utilizza il codice invito, di base è prevista come detto una ricarica di 5 euro, ma se la portabilità viene effettuata da uno degli operatori elencati verrà raddoppiata, ottenendo fino a 10 euro in omaggio.

Inoltre, sia i nuovi che i vecchi clienti possono usufruire di nuovissime e grandiose offerte visitando il sito ufficiale.