TIM affronta di petto tutte le avversarie con il lancio di una promozione sempre più unica e ricchissima di contenuti, in questo modo è decisamente semplice riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo avere la certezza di godere di tantissimi contenuti su cui fare affidamento.

Gli utenti possono, a differenza di quanto abbiamo già visto ed osservato in passato, attivare la promo direttamente dal sito ufficiale, ciò la rende facilmente raggiungibile, e pronta per offrire in cambio un regalo più unico che raro: il primo mese è completamente gratis.

TIM, le offerte con le migliori promo del momento

Il suo nome è Power Supreme Web Easy, si tratta a tutti gli effetti della migliore promozione TIM del momento, attivabile dagli uscenti da Iliad e MVNO, con un esborso di soli 7,99 euro al mese. Come vi anticipavamo, è da notare che solo per le attivazioni online, è previsto il primo mese gratis, ciò sta a significare che la promo si pagherà dal secondo rinnovo.

Tutto questo per poter godere di minuti e SMS illimitati utilizzabili senza problemi verso tutti, a cui si potranno aggiungere 150 giga di internet alla massima velocità. Al momento in cui vi scriviamo la promo non comprende il 5G, se si volesse navigare alla massima velocità è strettamente necessario spendere qualche euro in più, aggiungendolo all’ammontare indicato.

In fase iniziale, considerato una tantum, è necessario altresì versare un contributo di 25 euro, in cui è già inclusa anche una parte di ricarica del credito.