La Serie A sta per tornare in questo mese di agosto. A partire dal weekend del 20 agosto, ritorna il massimo campionato nazionale di calcio con lo schema dei diritti tv che sarà ancora una volta confermato attraverso il duopolio di DAZN, che conferma la visione completa di tutte le partite, e di Sky che manderà in onda tre partite per ogni giornata.

Sky, le offerte in vista del ritorno della Serie A

In ottica del ritorno della Serie A, Sky ha preparato alcune offerte molto interessanti per tutti i suoi clienti. Gli utenti che sottoscrivono un ticket di abbonamento per la piattaforma satellitare potranno accedere a costi che non sono mai stati così bassi.

Le migliori proposte di Sky sono ancora relative ai listini smart. Questi listini garantiscono al pubblico la possibilità di accedere ai pacchetti della tv satellitare con uno sconto considerevole per un lungo lasso di tempo.

Attraverso i listini smart, ad esempio, gli utenti possono scegliere la proposta Sky TV + Calcio. Il prezzo mensile per il pagamento di questo abbonamento sarà pari a 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi, con la possibilità di una proroga sul costo dopo un anno e mezzo.

Altrettanto interessante la proposta di Sky TV + Sport. In questo caso il prezzo da pagare per il pubblico sarà pari a 30,90 euro ogni trenta giorni, sempre con costo bloccato per i primi 18 mesi e con possibilità di proroga per i successivi 18.

Queste offerte di Sky sono a tempo limitato e possono essere attivate attraverso il sito ufficiale della pay tv.