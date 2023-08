Durante gli ultimi giorni stanno arrivando tantissime notizie in merito ai prossimi dispositivi che arriveranno sul mercato degli smartphone. Più in particolare si starebbe parlando insistentemente degli altri telefoni che Samsung avrebbe in programma, ovvero quelli della gamma Galaxy S24 per il prossimo 2024.

Nelle ultime ore sarebbero emersi dal web alcuni presunti benchmark fatti con il prossimo processore top di gamma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. A stupire però non sarebbe questo, bensì il fatto che sarebbe stato utilizzato con uno smartphone che ha il numero di serie che dovrebbe appartenere al prossimo Galaxy S24.

Più in particolare si tratterebbe della variante Galaxy S24+, quella posizionata nel mezzo tra l’S24 e l’S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24+ già in test? I risultati del benchmark con Snapdragon 8 Gen 3

Il numero di serie rappresentato nei test è SM-S926U, appartenente presumibilmente al Galaxy S24+ visto che l’S23+ aveva il seguente numero: SM-S916U.

In questo caso però i test lasciano emergere molte indiscrezioni riguardanti l’architettura del prossimo processore di Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe infatti essere cosi costituito:

2 core ARM A5xx “Silver” con nome in codice “Hayes”

3 core ARM A7xx “Gold” con nome in codice “Hunter”

2 core ARM “Hunter” A7xx “Titanium”.

1 nucleo ARM “Hunter ELP” Xx “Gold+”.

I dati in riferimento al clock sono superiori su Galaxy S24+ E questo fa pensare che il processo di produzione sia quello utilizzato con 3 nm. Inoltre è possibile notare anche la GPU Adreno 750, successiva alla Adreno 740. Potrebbe essere quindi questo il primo avviso dell’arrivo sia del nuovo processore che della nuova gamma di smartphone di Samsung.