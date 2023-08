Spesso, navigando in rete, può capitare di riscontrare delle difficoltà nel caricamento o utilizzo di un determinato sito. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un qualcosa di davvero frustrante, in quanto non sempre è possibile comprendere fin da subito l’origine del problema e soprattutto come sia possibile risolverlo.

Tuttavia, nel caso vi troviate ad affrontare una situazione simile, prima di impazzire o cercare le motivazioni più varie, potete iniziare con mettere in atto alcune soluzioni che vi proponiamo.

La prima tra queste è l’utilizzo del sito “Is it down right now”.

Sito in down? Ci pensa “Is it down right now”

Questo portale, vi consentirà di capire se l’errore di caricamento risulti essere solamente vostro, o se è condiviso anche da altri utenti. In questo caso, avrete già la possibilità di comprendere che il problema non è da ricercare nella vostra rete o nei vostri dispositivi, ma altrove, e che quindi non dipende da voi.

L’utilizzo di questo sito è piuttosto semplice ed intuitivo.

Basta infatti inserire nell’apposita casella di ricerca, il dominio del sito che si intende esaminare, e selezionare la voce “Check”.

Dopodiché, in pochissimi secondi, il portale fornirà una serie di indicazioni e di informazioni relative allo stato del dominio digitato.

Se al termine della ricerca trovate la voce “Up”, significa che il problema è il vostro, al contrario, se trovate invece la voce “Down”, significa che, in quel momento, l’accesso al sito risulta essere impossibile per chiunque.

Parliamo di Down Detector

Un altro portale molto utile per questo scopo è il, già ben noto, Down detector.

Quest’ultimo, infatti, raccoglie tutte le segnalazioni fatte degli utenti

in termini di servizio. Quindi, nel caso in cui vi trovaste di fronte ad un sito che non vuole caricarsi o che non funziona correttamente, potete consultare il portale e vedere se è stata già fatto un’eventuale segnalazione.

Naturalmente si tratta di soluzioni non sempre perfette, e che talvolta possono essere anche imprecise. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, sembrano comunque essere un valido supporto.

Nelle situazioni in cui il problema però sembra essere solo vostro, una soluzione piuttosto semplice è quella di provare a riavviare il router.

Anche potrebbe risultare un qualcosa di piuttosto banale, nella maggior parte dei casi, riesce a risolvere sempre la situazione.