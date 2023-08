Passare a Vodafone quest’estate è ancora più conveniente. In questi primi giorni di agosto, infatti, il noto operatore telefonico rosso sta proponendo numerose offerte sia di rete mobile che di rete fissa super convenienti. Sono offerte pensate per diverse tipologie di utenti,

Passa ora a Vodafone con numerose offerte mobile super convenienti

Per chi è alla ricerca di una nuova offerta, è arrivato il momento di passare a Vodafone. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico rosso sta proponendo ad agosto 2023 numerose offerte di rete sia fissa che mobile. Come già detto, ci sono offerte che accontentano un po’ tutte le tipologie di utenti.

In particolare, per gli utenti con una età inferiore ai 25 anni è disponibile l’offerta denominata Vodafone Under 25. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati da utilizzare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.

Per tutti gli altri utenti, è invece disponibile l’offerta Vodafone Red Pro. Quest’ultima ha un costo di 14,99 euro al mese ed include 50 GB di traffico dati sfruttabili sempre con connettività 5G. Rimangono poi sempre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Ad alcuni clienti selezionati, l’operatore propone poi le super offerte interessanti denominate Vodafone Bronze e Vodafone Silver con una elevata quantità di traffico dati per navigare.