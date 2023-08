Dopo quasi due anni dal suo debutto ufficiale sul mercato automobilistico, sembra che il noto marchio automobilistico Nissan abbia deciso di rinnovare leggermente il design della sua Nissan Qashqai. A svelare l’arrivo di questo restyling sono infatti da poco arrivate alcune foto spia che ritraggono la vettura su strada durante alcuni test.

Nissan Qashqai, emergono in rete le prime foto spia del modello restyling

Sono da poco emerse in rete alcune foto spia ritraenti il prossimo veicolo del marchio automobilistico Nissan. Come già accennato in apertura, si tratta della versione restyling del prossimo Nissan Qashqai e in queste ore è stata avvistata su strada durante alcuni test di efficienza.

Dalle foto appena emerse, è possibile notare come siano ancora presenti alcuni piccoli camuffamenti, soprattutto per quanto riguarda la parte frontale e la parte posteriore. Nonostante la presenza di questi camuffamenti, è comunque possibile notare che sarà rinnovato il design dei fari anteriori e dei gruppi ottici posteriori. Piccole migliorie saranno comunque apportate anche per quanto riguarda i paraurti sia sul fronte che sul retro.

Per quanto riguarda gli interni, purtroppo, al momento non abbiamo molte informazioni. Queste prime foto spia, infatti, non lasciano intravedere nulla dell’abitacolo. Immaginiamo comunque che non mancherà la tecnologia, come il sistema di infotainment, la strumentazione digitale e altre piccole chicche tecnologiche. Non ci sono ancora informazioni certe poi per quanto riguarda le motorizzazioni che l’azienda deciderà di adottare.

Per il momento comunque queste sono le primissime informazioni. Nel corso dei prossimi mesi emergeranno sicuramente nuove informazioni.