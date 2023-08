L’iPhone 14 è l’ultimo dispositivo lanciato dall’azienda Apple. Il suo debutto ufficiale è avvenuto il 16 Settembre 2022 e, a distanza di poco meno di un anno, la rinomata azienda si sta già preparando alla presentazione di un nuovo progetto.

Tuttavia, sembra proprio che l’IPhone 14, a differenza dei suoi predecessori, abbia generato non poche critiche da parte degli utenti che l’hanno acquistato. La vendita del nuovo smartphone è stata un grande successo. Infatti, la quantità di dispositivi venduti ha raggiunto cifre talmente alte che non si vedevano dal lancio dell’iPhone 7.

Ma allora perché i clienti Apple stanno manifestando un generale malcontento?

iPhone 14, arrivano i reclami degli utenti

Sembra che, secondo quanto riportato da alcuni utenti sui social, l’iPhone 14 presenti una batteria non abbastanza efficiente. Infatti, in meno di un anno, sono milioni le persone che lamentano il fatto che la loro batteria sia scesa al di sotto del 90%. Una notizia sconvolgente se si tiene conto dell’impegno finanziario che l’acquisto di un tale dispositivo comporta. Infatti, è opinione comune che per ottenere qualità ed efficienza nelle prestazioni, a volte sia necessario affrontare spese considerevoli ma opportune, al fine di ricevere un servizio di un certo spessore. Tuttavia, ciò sembra non riguardare l’ultimo lancio Apple. Vi sono infatti alcuni utenti che hanno pubblicato sui social, in particolare su Twitter, uno screenshot del display del loro cellulare, su cui veniva mostrata l’icona della batteria ad un massimo dell’ 87%. Limite che non riusciva più a superare. D’altronde non tutti hanno manifestato questa problematica. Ovviamente ci sono anche persone che continuano ad utilizzare il loro smartphone nel pieno della sua carica e capacità, senza notare problematiche di alcun tipo. È probabile che siano stati anche i forti aumenti di temperatura degli ultimi mesi ad aver causato un rallentamento del sistema. Tuttavia, Apple offre ai suoi clienti una garanzia di un anno, che include anche problematiche relative alla batteria. Al termine della garanzia sarà inoltre possibile accedere ad un servizio di batteria a pagamento.