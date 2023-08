Gli utenti di Iliad possono sfruttare grandi soluzioni per la telefonia mobile anche in questo mese di agosto. Il provider francese si conferma uno dei migliori per il suo grande rapporto tra soglie garantite al pubblico per i consumi mensili (chiamate, SMS e dati per navigare in internet) e per i costi da ribasso. In più, in questo mese di agosto una sorpresa aggiuntiva sta per interessare gran parte degli utenti.

Iliad, dopo la Giga 150 arriva finalmente anche l’app su Android e iPhone

La migliore iniziativa di Iliad per questo mese di agosto resta sempre la Giga 150. I clienti che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche una quota pari a 150 Giga per la connessione di rete, anche con le velocità del 5G in caso di copertura raggiunta sul territorio. Il costo della promozione è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre alla ricaricabile migliore del mercato, Iliad in estate è in grado di garantire al suo pubblico un servizio a lungo atteso: l’app ufficiale. Per la prima volta dopo anni, infatti, il gestore rilascerà un’app nativa sui negozi ufficiali di Apple e di Android.

Coloro che hanno un iPhone o un device Android di ultima generazione saranno in grado di effettuare una ricarica, controllare le soglie della loro ricaricabile di riferimento o anche verificare i dati relativi al proprio piano tariffario senza doversi affidare ad alcuna app esterna.