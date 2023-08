Iliad assurda, il servzio nuovo è GRATIS e distrugge Vodafone

Per Iliad questa volta sarà facilissimo battere la concorrenza con le sue offerte, soprattutto perché è ritornata la migliore. La Giga 150 era necessaria per battere la concorrenza dei gestori virtuali. Nonostante questo ce ne sono anche delle altre disponibili sul sito.

Iliad: la nuova offerta è straordinaria, è la migliore di tutte ed offre il 5G gratis

La prima offerta che sta riscuotendo un gran successo sul sito ufficiale di Iliad ormai da diverse settimane e sicuramente la prima che salta all’occhio. Si tratta della Giga 150, promo già vista in passato che ora è ritornata per restare e fare man bassa tra i provider mobili. Questa grande opportunità consente di avere davvero tutto con la sua sottoscrizione, partendo dai contenuti. Di certo il prezzo non è da biasimare, visto che pur non essendo più basso va a rapportarsi ad un insieme di minuti, messaggi e giga sproporzionato.

La Giga 150 infatti parte da minuti senza limiti verso tutti i provider, messaggi senza limiti verso tutti e termina con 150 giga destinati alla connessione ad Internet ogni mese. Ovviamente Iliad regala il 5G a tutti coloro che sottoscrivono la promo, senza costi aggiuntivi.

È da ricordare che la rete 5G sarà disponibile solo sugli smartphone e dispositivi compatibili. Inoltre non bisogna dimenticare che per avere questo standard di rete bisognerà utilizzare il proprio dispositivo all’interno delle zone che sono coperte dalle antenne 5G.

Gli utenti potranno avere anche dei minuti e dei messaggi senza limiti verso tutti i paesi europei. Verso altri 60 destinazioni nel mondo invece ci saranno solo minuti senza limiti.