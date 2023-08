Dazn è un servizio streaming a pagamento che consente agli utenti di visualizzare eventi sportivi sia in diretta sia on demand.

Sono trascorsi appena 20 giorni da quando la Dazn ha intrapreso una partnership con Tivusat. Quest’ultima è una piattaforma gratuita che permette di visualizzare numerosi canali internazionali in HD e anche in lingua originale.

La decisione di questa collaborazione è stata determinata dall’intento di Dazn di raggiungere un maggior numero di spettatori.

A tal proposito, per tutti coloro che sono interessati, la piattaforma è visibile al canale 214 (chiamato Zona Dazn) del telecomando Tivusat.

Cosa è possibile vedere con Dazn?

Grazie a questo progetto gli spettatori potranno finalmente accedere ad un vastissimo catalogo di eventi sportivi settimanali. Tra questi ricordiamo: 7 match della Serie A Tim, La Liga Ea Sports e moltissimi altri contenuti originali.

Con questa iniziativa la piattaforma intende rendere i suoi contenuti premium sempre più raggiungibili.

Gli utenti che desiderano attivare la zona Dazn, potranno farlo attraverso una sintonizzazione di tutti i canali di Tivusat, o accedendo all’apposita sezione ,“il Mio Account” ed attivare il programma.

Tuttavia per accedere alla piattaforma sarà necessario essere già clienti Dazn, e avere attivato un abbonamento Standard o Plus. Ed essere utenti Tivusat, abilitati alla zona Dazn con dispositivo certificato.

Il canale è già disponibile, e per tutte le informazioni e dettagli di utilizzo sarà possibile consultare le pagine relative alle FAQ , in cui sono riportate tutte le documentazioni.

Inoltre, per quanto riguarda i decoder compatibili con la piattaforma, essi sono:

Metronic Onion 2.0;

I-Zap TVS 495;

Humax Tivumax LT (HD-3601s2 e HD-3801s2);

Digiquest Classic Q10;

Digiquest T19.

Nel caso già disponiate di un decoder compatibile ma non riuscite comunque ad accedere al canale, provate a verificare di aver installato tutti i nuovi aggiornamenti.