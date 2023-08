Il debutto del nuovo Apple Watch Series 9 è previsto per il prossimo mese, in occasione del lancio della nuova famiglia di iPhone. In attesa di avere maggiori dettagli ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino, dobbiamo accontentarci delle informazioni trapelate grazie ai leaker.

Stando a quanto scoperto dal noto informatore ShrimpApplePro, Apple potrebbe dedicare una versione speciale del proprio smartwatch. In particolare, la linea si tingerà con i colori di Barbie per cavalcare l’onda del film appena uscito nelle sale di tutto il mondo.

Il report pubblicato anche alcune informazioni su quelle che saranno le specifiche hardware dello smartwatch. Il leaker ha affermato che non ci saranno stravolgimenti nel design dell’Apple Watch Series 9 rispetto alla generazione precedente.

Apple Watch Series 9 potrebbe arrivare a settembre in una colorazione unica grazie alla speciale partnership con Barbie

Questo significa che è improbabile che il device possa contare sulla presenza del pulsante di azione programmabile, equipaggiato esclusivamente Apple Watch Ultra dell’anno scorso. Il device arriverà in due dimensioni, con cassa da 41 mm o 45 mm.

La scocca sarà realizzata in alluminio e le colorazioni disponibili tra cui oro, rosso, grafite, argento e ovviamente il rosa Barbie. Per quanto riguarda il possibile prossimo Apple Watch Ultra 2, invece, il leaker ha indicato come possibili colorazioni il grigio scuro o il titanio nero.

Ricordiamo che al momento non ci sono dettagli ufficiali rilasciati da Apple e che quindi le informazioni attualmente disponibili vanno considerate esclusivamente come indiscrezioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.