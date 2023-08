Apple AirTag 2, preparatevi all'arrivo di nuove funzionalità e miglioramenti

Abbiamo già parlato in precedenza di questo prodotto, ma ora sta per arrivare la seconda generazione dell’AirTag di Apple. Questo ha rivoluzionato il modo in cui teniamo traccia dei nostri oggetti di valore, offrendo un modo semplice e intuitivo per localizzare tutto, dai portafogli alle chiavi dell’auto. Con l’annuncio della seconda generazione, ci si può aspettare che Apple introduca nuove funzionalità e miglioramenti per rendere il dispositivo ancora più utile e versatile.

Apple AirTag 2: le parole di Ming-Chi Kuo

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, la produzione di massa del nuovo dispositivo inizierà nel quarto trimestre del 2024. Quindi, ci sarà ancora un po’ di attesa prima di vedere l’erede dell’AirTag, che è stato lanciato nell’aprile 2021 a un prezzo di vendita di 29 dollari.

Kuo ritiene che il nuovo AirTag avrà un’integrazione efficace con il visore Vision Pro di Apple, anche se non ha fornito ulteriori dettagli o rivelato altre potenzialità del futuro tracker della società di Cupertino. Il modello di prima generazione è dotato di un chip U1, progettato da Apple per l’Ultra Wideband, che consente una funzione di ricerca di precisione che mostra la distanza e la direzione di un AirTag.

In passato, Kuo ha dichiarato che i modelli di iPhone 15 potrebbero probabilmente avere un chip Ultra Wideband aggiornato. Quindi, è possibile che la società stia pianificando un chip U2 aggiornato sia per gli iPhone che per l’AirTag.

Considerando le informazioni fornite dall’analista, manca ancora un anno al lancio dell’AirTag di seconda generazione. Pertanto, è probabile che nei prossimi mesi emergeranno dettagli sempre più precisi. Nel frattempo, ci sono diverse alternative più economiche all’AirTag disponibili sul mercato. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nella continua espansione di Apple nel settore della tecnologia indossabile e dei dispositivi connessi.