Amazon, l'e-commerce si trasforma in una sorta di clinica in cui fare visite mediche

Amazon, già attiva negli Stati Uniti nella vendita al dettaglio di farmaci attraverso il servizio Amazon Pharmacy, ha deciso di espandere ulteriormente la sua offerta con un servizio di telemedicina disponibile in tutto il territorio americano. Come annunciato in un comunicato ufficiale, l’azienda ha esteso il servizio Amazon Clinic a tutti i 50 stati dell’Unione e alla capitale, Washington D.C., dopo un periodo di test in alcune località del Paese.

Amazon: con la nuova iniziativa le cure mediche ora sono a portata di tutti

Amazon Clinic permette di ricevere visite mediche diagnostiche virtuali in qualsiasi luogo connesso a Internet negli Stati Uniti. Da oggi, sono state attivate anche le visite mediche esclusivamente testuali in 34 dei 50 stati americani. Nonostante le critiche alle visite mediche online, soprattutto quando si svolgono solo tramite chat, Amazon ha chiarito che Amazon Clinic è un servizio pensato solo per condizioni facilmente diagnosticabili e per problemi di salute comuni, come emicranie, congiuntiviti e problemi legati alle pillole anticoncezionali.

Il successo di Amazon Clinic negli Stati Uniti potrebbe essere garantito dal fatto che per accedere al servizio non è necessario avere un’assicurazione sanitaria. Basta registrarsi sulla piattaforma, scegliere la clinica dove si desidera essere seguiti e effettuare una chiamata tramite il servizio dell’azienda. Non è nemmeno necessario un appuntamento per ricevere una prima visita diagnostica.

Il servizio è pensato per sviluppare sinergie con Amazon Pharmacy: i medici di Amazon Clinic possono rilasciare ricette e prescrizioni per i pazienti, che possono poi acquistare i prodotti utilizzando i servizi dell’e-commerce di Seattle. Questa innovazione rappresenta un passo importante nella digitalizzazione della sanità, rendendo le cure mediche più accessibili e convenienti.