Fino alla fine del mese di agosto, i clienti under 14, under 30 e i clienti over 70 hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Super 5G. La tariffa è stata lanciata dal gestore in occasione della stagione estiva e presto potrebbe essere sospesa. Gli utenti interessati, dunque, dovranno affrettarsi e richiedere l’attivazione online o nei punti vendita abilitati.

Offerta WindTre Super 5G: ecco tutti i servizi inclusi e il costo mensile!

L’offerta WindTre Super 5G è disponibile al costo di soli 9,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti under 14, under 30 e over 70, i quali potranno richiedere l’attivazione recandosi in uno dei punti vendita o accedendo al sito ufficiale. In caso di attivazione online, WindTre consentirà di ricevere la SIM direttamente a casa tramite corriere, senza richiedere alcun costo extra per la spedizione.

I nuovi clienti WindTre potranno usufruire mensilmente di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tuti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più, gli under 14 potranno ottenere gratuitamente l’app WindTre Family Protect, che potrà essere installata sullo smartphone dei genitori per tutelare i ragazzi dai rischi presenti online, conoscere la loro posizione in tempo reale e bloccare i contenuti inappropriati.

Il costo di rinnovo dell’offerta ammonta a soli 9,99 euro al mese e dovrà essere sostenuto esclusivamente tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Coloro che desiderano sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo potranno comunque ottenere l’offerta usufruendo mensilmente di 50 GB di traffico dati per la navigazione. I clienti dovranno indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione della tariffa.