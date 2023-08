Wi-Fi, il TRUCCO per capire chi usa la vostra connessione

L’utilizzo di Internet è ormai fondamentale per il mondo intero, per svariate situazioni spesso frivole ma anche per questione di vita o di morte. La rete a banda larga è diventata parte integrante della vita di tutti gli utenti in giro per il mondo, così come la connessione senza fili. Il Wi-Fi all’interno di ogni casa è ormai un’abitudine, con le persone che non potrebbero vivere senza. Allo stesso tempo tutti coloro che non ce l’hanno bramano in ogni modo di averlo a qualunque costo.

Potrebbe dunque capitare che qualcuno si spinga un po’ oltre per cercare di infiltrarsi all’interno di una rete Wi-Fi non sua. Gli utenti che possiedono una connessione del genere, soprattutto se lo utilizzano per lavoro o questioni molto importanti, esigono che sia performante al punto giusto. Potrebbe capitare infatti di dover controllare bene che qualcuno non stia occupando troppa banda in maniera indebita.

Wi-Fi, il trucco per capire se qualcuno si è infiltrato sulla nostra rete

Il pericolo per una connessione Wi-Fi è corrisposto dai vicini di casa, i quali in molti casi sono pronti a sfruttare la vostra connessione. Allo stesso tempo anche un hacker potrebbe infiltrarsi al suo interno ed è per questo che bisogna sapersi proteggere.

Tutto è molto semplice, visto che vi basterà entrare nelle impostazioni del vostro modem tramite i due indirizzi più noti, ovvero 192.168.1.1 e 192.168.2.1. Troverete nella sezione dedicata con tutti i dispositivi connessi alla rete, in modo da capire chi è a fregarvi in quel momento. Inoltre potrete anche bannarli per sempre, in modo che non riusciranno più a rientrare.