Se state cercando un tablet Android sui 10 pollici ad un prezzo abbastanza contenuto, Voukou è quello di cui avete bisogno.

Si tratta di un tablet Android da 10 pollici che, sulla piattaforma Amazon, è proposto ad un prezzo inferiore a 100 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Voukou Tablet 10 Pollici a meno di 100 euro su Amazon

Il tablet 10 pollici ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria per consentire di eseguire più programmi e offre spazio sufficiente per archiviare musica, video e file. Come altri accessori dispone di Bluetooth Tastiera, Mouse Senza Fili, Custodia, OTG, Auricolare, Pellicola Protettiva, Caricabatterie, Cavo USB, Adattatore SIM, Manuale utente.

Il tablet bambini offre slot per schede Dual SIM, così puoi effettuare chiamate. Il tablet in offerta ha un ampio display IPS luminoso da 10 “(1280 x 800 pixel), puoi guardare video e studiare più comodamente. Questo tablet infine, ha una fotocamera anteriore da 2,0 MP e una posteriore da 5,0 MP e supporta Bluetooth e Wi-Fi.

Come anticipato precedentemente, ha un costo inferiore ai 100 euro, parliamo di soli 99.99 euro a cui è possibile applicare, seguendo questo link, un coupon di 25 euro. Visitate il sito ufficiale della piattaforma per scoprire tutti gli altri dettagli sul prodotto!.