Un uomo ha speso ben 13.000 mila dollari per diventare un cane.

Ebbene non è uno scherzo. Come si suol dire, non siamo tutti uguali, ognuno è diverso dall’altro e ognuno ha i propri desideri e sogni nel cassetto.

Beh alcuni desideri potrebbero essere davvero particolari, come quelli dello youtuber giapponese Toco che, fin da piccolo, voleva diventare un cane e passeggiare all’aperto.

Dopo anni sembra che egli sia riuscito a realizzare il suo sogno. Con una spesa non troppo esigua di ben 13.000 dollari.

Ma come è stato possibile tutti questo?

L’uomo border collie. Strano ma vero

È stata l’azienda Zeppet produttrice di effetti speciali a creare il costume di Toco. Si tratta di un costume di un border collie fatto apposta per l’uomo e realizzato in maniera così dettagliata da sembrare quasi realistico.

Toco ha parlato della sue esperienza direttamente sul suo canale Youtube chiamato “Voglio essere un animale”. In ogni video egli racconta il suo sogno di essere un cane fin dall’infanzia e di non aver parlato mai con alcun amico di questo desiderio per il timore di essere giudicato o essere considerato strambo. I suoi video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni e commenti, l’ultimo in particolare ne ha raggiunto più di 14 milioni. In cui viene mostrato Toco, nel suo costume da collie, fare il suo primo giro al parco e all’aperto.

Su YouTube e sul suo TikTok è possibile vedere il collie che interagisce con i passanti, alcuni abbastanza confusi delle grandi e strane capacità di un “cane”, inconsapevoli che al suo interno si nasconda un uomo a tutti gli effetti.

I commenti degli utenti sono numerosissimi, hanno raggiunto quasi i 17.000, e sono di opinioni contrastanti. Tuttavia, l’uomo non fa del male a nessuno e se questo è il suo sogno, buon per lui !