Tesla, la Cina accusa l'azienda di spiare i suoi clienti

In occasione dei Giochi Universitari Mondiali e della visita del presidente Xi Jinping a Chengdu, in Cina, i veicoli Tesla sono stati banditi da alcune aree della città. Questa decisione è stata presa a causa delle preoccupazioni riguardanti i dati sensibili raccolti dalle telecamere integrate nei veicoli Tesla. Nonostante la promessa di Elon Musk, CEO di Tesla, di rispettare le regole locali sulla gestione dei dati, le autorità cinesi continuano a nutrire sospetti nei confronti dei veicoli dell’azienda.

Tesla: la concorrenza e le tensioni si fanno sentire

La fabbrica di Tesla a Shanghai produce un veicolo ogni 40 secondi, rendendo Tesla un gigante industriale in Cina. Tuttavia, la questione della raccolta dei dati e della privacy rimane un punto di tensione tra l’azienda e le autorità cinesi. Un video circolato sui social media mostrava un’auto Tesla a cui veniva negato l’accesso in un’area specifica di Chengdu, con un funzionario del traffico che dichiarava di essere stato incaricato di eseguire gli ordini. Il video, tuttavia, è stato successivamente rimosso.

La visita del presidente Xi Jinping a Chengdu è stata un evento significativo, poiché la città ha ospitato la cerimonia di apertura dei Giochi Universitari Mondiali. Questo evento sportivo internazionale è di grande importanza per la Cina, che ospita un gran numero di studenti universitari a livello globale. I Giochi Universitari Mondiali, inizialmente rinviati nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19, si sono svolti regolarmente con l’obiettivo di celebrare lo sport tra gli studenti universitari di tutto il mondo.

Queste vicende riflettono le tensioni internazionali più ampie tra Cina e Stati Uniti, e più in generale tra democrazie e autocrazie, che hanno portato a una sorta di guerra digitale. Prodotti come TikTok sono stati al centro di dibattiti sulla raccolta dei dati degli utenti, e sembra che la Cina stia adottando un approccio simile nei confronti dei prodotti occidentali come Tesla. Nonostante la forte presenza di Tesla, la Cina sta preparando la concorrenza con il marchio Polestar, che promette di fare scintille con il prossimo modello Polestar 2 in arrivo nel 2024.